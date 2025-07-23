Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 23 Temmuz 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

23 Temmuz Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Şans oyunu tutkunları, çekilişin canlı yayında yapılıp yapılmadığını ve sonuçların ne zaman ilan edildiğini sorguluyor. Ayrıca, yenilenen Şans Topu kuralları da gündemdeki yerini koruyor. Çekilişte ikramiye tutarı ne kadar oldu, devretti mi? Tüm bu soruların cevapları için canlı sonuç ekranı yakından izleniyor.23 Temmuz 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

23 TEMMUZ 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yapılması planlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları, henüz resmi kaynaklar olan Milli Piyango Online veya millipiyango.gov.tr üzerinde açıklanmadı. Canlı çekiliş genellikle saat 20:00'de gerçekleştiriliyor ve sonuçlar kısa süre içerisinde yayınlanıyor. Sonuçları öğrenmek isteyenler, resmi sitelerden veya Milli Piyango uygulamasından takip edebilirler.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Şans Topu çekilişi her Çarşamba günü yapılmakta olup, noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri aynı platformlarda duyurulmaktadır. Ayrıca sonuçlar Loto bayilerinden de sorgulanabilir.

YENİLENEN ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

• Şans Topu (5+1), iki farklı sayı kümesi üzerinden oynanır.

• Birinci küme: 1-34 arası sayılardan 5 tanesi seçilir.

• İkinci küme: 1-14 arası sayılardan 1 sayı seçilir. (Not: 230 yazımı yanlıştır.)

• Toplam 6 sayı ile oyun oynanır.

• 5+1 bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer eşleşmelere göre ikramiyeler sıralanır: 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 gibi.

• 1 yıl içinde alınmayan ikramiyeler geçersiz olur.

23 TEMMUZ 2025 ŞANS TOPU CANLI TAKİP VE İKRAMİYE BİLGİSİ

Canlı takip sayfası çekiliş saati itibarıyla aktif hale gelir. İkramiyenin devredip devretmediği, sonuçların ilan edilmesinden sonra öğrenilebilir. Büyük ikramiye talihlisi çıkmazsa, ödül bir sonraki haftaya devreder.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• Katılımcılar, belirlenen sayı aralıklarından 5+1 sayıyı seçerek kuponlarını oluşturur.

• Oyuncular ister bayilerden ister Milli Piyango mobil/web uygulaması üzerinden katılım sağlayabilir.

• Loto bayileri ve Milli Piyango şubeleri ikramiye ödemelerini belirlenen kategorilere göre yapar.

• 5+1 bilenler, yalnızca Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilirler.

Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.