Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama

08.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:47
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama

Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Şans Topu 8 Kasım Pazar çekilişi bekleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları 8 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

8 Kasım 2020 Pazar Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı açıldı! Şans Topu çekilişine kısa bir süre kaldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor. Şans Topu sonuçları 8 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

8 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi sonucu:

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama

Şans topu kazanan numaralar : 4 - 5 - 9 - 11 - 30 - 6(Joker)

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.

İlgili Haberler

4 Kasım Şans topu kazandıran numaralar! Şans Topu sonuçları! Şans topu sorgulama ekranı
4 Kasım Şans topu kazandıran numaralar! Şans Topu sonuçları! Şans topu sorgulama ekranı
On Numara bilet sorgulama! 6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 6 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?
On Numara bilet sorgulama! 6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 6 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?
On Numara bilet sorgulama! 02 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 30 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?
On Numara bilet sorgulama! 02 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 30 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Demet Akalın İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Töre Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Joe Biden Donald Trump Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 21:47:26. #1.15#
title