Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama
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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama

18.11.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:48
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama

Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Şans Topu 18 Kasım Çarşamba çekilişi bekleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

18 Kasım 2020 Çarşamba Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı açıldı! Şans Topu çekilişine kısa bir süre kaldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor. Şans Topu sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

18 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi sonucu:

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama

Şans topu kazanan numaralar :

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.

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