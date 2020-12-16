Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!
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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

16.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:40
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 16 Aralık Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 16 Aralık 2020 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 16 Aralık Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 16 Aralık tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Şans Topuçekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 16 Aralık 2020 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası!

16 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Aralık Şans Topu sonuçları saat 20:00'da açıklanacak. Milli Piyango Online 16 Aralık tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçları haberimizden de takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NE KADAR? ŞANS TOPU DEVRETTİ Mİ?

Henüz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanmadı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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