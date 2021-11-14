Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım 2021 Pazar Şans Topu sonuçları canlı izle! Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 14 Kasım tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 14 Kasım 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası!

14 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar saat 20:00 itibarıyla canlı olarak açıklanacak.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 9.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-9 numaradan oluşmaktadır.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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