Şans Topu sonuçları 11 Eylül: Bir devir de Şans Topu'ndan!

12.09.2019 07:52

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 952. hafta çekilişi ile belli oldu. Canlı yayında yapılan çekiliş ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Oyuna katılanlar arasında 5+1 bilen çıkmadığı tespit edildi. Bu nedenle 866.957,09 TL olan büyük ikramiye haftaya devretti. İşte MPİ verilerine göre 11 Eylül Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 EYLÜL

Şans Topu 952. hafta çekilişi kazandıran numaraları; 6, 8, 19, 27, 34 ve artı 4

Şans Topu oyununun 952. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 866 bin 957 lira 9 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 195 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 499 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 957 kişi 47 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 696 kişi 25 lira 25'er kuruş, 3 bilen 81 bin 747 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 843 kişi 6 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 212 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 6, 15, 18, 21, 24 ve artı 7 olarak belirlendi.

Şans Topu 951. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 841 bin 898 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 21 kişi 3 bin 880'er lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 416'şar lira, 4 bilen 2 bin 839 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 186 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 80 bin 636 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 532 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 209 bin 582 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.