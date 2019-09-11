Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2019 - MPİ 952. Şans Topu çekilişi sonucu

11.09.2019 10:41

Şans Topu oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından 2001 yılından beri Çarşamba günleri düzenlemektedir. İki farklı küre kullanılarak canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişi mpi.gov.tr adresinden izlenebilmektedir. Çekilişte (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) bilenler çeşitli ikramiyeler kazanmaktadır. Geçen Çarşamba günü yapılan çekilişte bir kişi 5+1 bilmiş ve 841.898,35 TL kazandı. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılmaktadır. Canlı yayında yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Saat 21.15'te başlayan Şans Topu çekilişi mpi.gov.tr adresinden naklen yayınlanmaktadır.

11 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Canlı yayında yapılan 952. Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Saat 21.30'dan sonra 11 Eylül 2019 Şans Topu çekilişi sonuçları, aşağıdaki bağlantıdan yayımlanmaktadır.

11 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları

SON ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ DETAYLARI

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 6, 15, 18, 21, 24 ve artı 7 olarak belirlendi.

Şans Topu 951. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 841 bin 898 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 21 kişi 3 bin 880'er lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 416'şar lira, 4 bilen 2 bin 839 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 186 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 80 bin 636 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 532 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 209 bin 582 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.