Şans Topu'nun Büyük İkramiye Talihlisi Köy Muhtarı

Yeni yılın ilk Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye isabet eden 4 kupondan birinin Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü Muhtarı Ahmet Zengin'e ait olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Ali Uludoğan'a ait Sayısal Bayiinde makine ile oynadığı tek kuponla 159 bin 686 lira 70 kuruş ikramiye kazanan Köy Muhtarı Ahmet Zengin'in, 1 Ağustos 2018 yapılan Sayısal Loto çekilişinde de 10 milyon 743 bin TL'yi tek rakamla kaçırdığı ve 5 bin 189 lira ikramiye kazandığı öğrenildi.

20 yıldan bu yana şans oyunları oynadığını söyleyen Muhtar Ahmet Zengin, "Geçen yıl Ağustos ayındaki Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 10 milyon lirayı tek rakamla kaçırınca çok üzülmüştüm. Bir gün şansın bana da güleceği içime doğmuştu. Tek kuponla 159 bin 686 lira 70 kuruş kazandığımı öğrenince çok sevindim. Aldığım parayla önce kredi borçlarımı ödedim. Kalan 110 bin TL ile de bir daire satın aldım. İkramiye sayesinde borçlarımdan kurtuldum ve bir ev sahibi oldum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA