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Şans Topu'ndan 1 Kişiye İkramiye

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen bir kişi, 686 bin 557 lira ikramiye kazandı.

Şans Topu'ndan 1 Kişiye İkramiye

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen bir kişi, 686 bin 557 lira ikramiye kazandı.

Kaynak: Dunya.com