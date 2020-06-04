Şans Topu çekilişi sonuçları 3 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 990. hafta sonucu
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Şans Topu çekilişi sonuçları 3 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 990. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle 990. haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen iki talihli büyük ödülü kazandı. İşte, 3 Haziran Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi sonuçları 3 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 990. hafta sonucu
04.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:25

Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 990. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen iki kişi 406.656,15 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 3 Haziran 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 990. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 06, 07, 09, 23, 32+01

ŞANS TOPU SONUÇLARI 3 MAYIS 2020

Şans Topu çekilişi sonuçları 3 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 990. hafta sonucu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 9, 23, 32 ve artı 1 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 990. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 406 bin 656 liralık ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 372 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 555 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 743 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 2 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 77 bin 197 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 45 bin 225 kişi 7 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 152 bin 215 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiye kazanan kuponların, İzmir'in Buca ve Konya'nın Seydişehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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