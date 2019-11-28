Şans Topu çekilişi sonuçları 27 Kasım 2019: MPİ Şans Topu 963. hafta sonucu

28.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:41

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 963. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi.5+1 bilen 1 kişi yaklaşık bir milyonun sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 27 Kasım 2019 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 962. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 01, 09,14, 24, 28+14

ŞANS TOPU SONUÇLARI 27 KASIM 2019

Şans Topu oyununun 963. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 9, 14, 24, 28 ve artı 14 olarak belirlendi. 963'üncü hafta kazananı ADANA/ ÇUKUROVA'dan çıktı.

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Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 8, 25, 29, 32 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 223 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 300'er lira, 4 artı 1 bilen 240 kişi 501'er lira, 4 bilen 3 bin 116 kişi 48'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 626 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 499 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 19 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 216 bin 184 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Başakşehir ilçesinden yatırıldı.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.