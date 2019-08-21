Şans Topu çekilişi sonuçları 21 Ağustos - MPİ Şans Topu 949. hafta sonuçları

21.08.2019 21:22

21 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi Şans Topu oyunu 21 Ağustos Çarşamba akşamı 949. hafta çekilişini gerçekleşti. MPİ Sayısal loto çekiliş sonuçları haberler.com'un şans oyunları ekranında. Her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu oyununun son çekilişinde iki kişiye tam 783.751,85 TL kazandırdı. Şans Topu çekiliş sonuçları sonrası şanslı rakamları görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya göz atın. Şans Topu oyunu ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen tüm şans oyunlarında haftanın sonuçları mpi.gov.tr adresinde.

ŞANS TOPU 21 AĞUSTOS SONUÇLARI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 14 AĞUSTOS

Şans Topu kazandıran numaraları: 07 - 13 - 15 - 25 - 31 + 02

Şans Topu oyununun 948. hafta çekilişinde 5+1 bilen iki kişi 783 bin 751 lira seksen beşer kuruş kazandı. Talihlilerin kuponunu İzmir Karşıya ve Çanakkale Merkez ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.