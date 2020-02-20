Şans Topu çekilişi sonuçları 19 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 975. hafta sonucu

20.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:02

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 975. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen çıkmadı ve 1.922.183,85 TL devretti. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 19 Şubat 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 975. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 01, 02, 05, 06, 25+01

ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 ŞUBAT 2020

Şans Topu oyununun 975. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183,85 liralık ikramiyenin sahibi oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 200 kişi 4 bin 955,60'ar, 4 artı 1 bilen 228 kişi 579,85'er, 4 bilen 2 bin 876 kişi 57,45'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 437 kişi 31,15'er, 3 bilen 84 bin 902 kişi 5,5'er, 2 artı 1 bilen 56 bin 548 kişi 7,60'ar, 1 artı 1 bilen 185 bin 114 kişi 3,45'er lira ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

12 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 16, 20, 21, 29 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.