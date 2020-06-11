Şans Topu çekilişi sonuçları 10 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 991. hafta sonucu
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Şans Topu çekilişi sonuçları 10 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 991. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle 991. haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen iki talihli büyük ödülü evine götürdü. İşte, 10 Haziran Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi sonuçları 10 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 991. hafta sonucu
11.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:55

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 991. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen iki kişi 403.383,10 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 10 Haziran 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 991. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 16, 19, 23, 30, 32+03

ŞANS TOPU SONUÇLARI 10 HAZİRAN 2020

Şans Topu çekilişi sonuçları 10 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 991. hafta sonucu

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 991. çekilişinde kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 32 ve artı 3 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 403 bin 383'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.Büyük ikramiye kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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