Şans Topu çekilişi ne zaman? 2 Aralık Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango'nun sayısal oyunlarından Şans Topu kazandırmaya devam ediyor! Şans oyunu severler 2 Aralık Şans Topu sonuçlarını şimdiden merak ediyor. Peki Şans Topu çekilişi ne zaman? Şans Topu kaçta çekiliyor? 2 Aralık Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı! Tüm bilgiler ve detaylarını yazımızda bulabilirsiniz!

Merakla beklenen Şans Topu çekilişi sonuçları bu akşam 2 Aralık 2020 tarihinde belli olacak. Kolonlarını şanslı numaralarla dolduran Şans Topu severler heyecanla açıklanacak sonuçları bekliyor. Şans Topu çekilişi, oyun severlerle canlı olarak Milli Piyango resmi İnternet sitesinden ve Youtube kanalından paylaşılacak. 2 Aralık 2020 Şans Topu sonuçları, sonuç sorgulama ekranı ve kupon sorgulama ile ilgili tüm detayları burada bulabilirsiniz.

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ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Her hafta yapılan Şans Topu çekilişi 2 Aralık haftası da yapıldı. Şanslarına güvenen Şans Topu severler heyecanla bu akşam açıklanacak Şans Topu sonuçlarını bekliyor. Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşecek. Çekiliş videosu ve çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi resmi kanallarından yayınlanacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA

Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi kanallarından yayınlanacak. Çekiliş gerçekleştirildiği sırada ya da daha sonrasında aşağıda verdiğimiz linkten ya da Milli Piyango İdaresi YouTube sayfasından çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca çekilişi ve çekiliş sonuçlarının açıklanmasını canlı olarak izleyebilmek için Milli Piyango Çekiliş Videosu'nu da yayınlamaktadır.

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Milli Piyango Şans Topu çekiliş videosu, akşam saat 20:00'dan sonra, çekiliş gerçekleşirken Milli Piyango resmi kanallarından ve aşağıdaki linkten yayınlanacaktır. Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilecektir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ VİDEOSUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan başlayan bir oyundur.Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

5+1'i tutturan talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir