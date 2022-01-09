Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Ocak 2022 MPİ Şans Topu çekiliş sonuç SORGULAMA

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 9 Ocak Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 9 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 9 Ocak Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı! Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi? 9 Ocak Şans Topu sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

9 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Çarşamba ve pazar akşamları yapılan çekilişlerde 1'den 34'e kadar sıralı sayı kümesinden 5, 1'den 14'e kadar sıralı küme içerisinden çekilen 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları saat 20.00'de belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları 'millipiyangoonline.com' adresi üzerinden paylaşıldı. İşte şanslı numaralar...

Şans Topu sonuçları 9 Ocak Pazar: 05, 16, 17, 30, 33 + 10

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

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