Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca gelecek haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 3 bin 71 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 218 kişi 310 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 686 kişi 33 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 312 kişi 18 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 693 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 124 kişi 5 lira 95'er, 1 artı 1 bilen 162 bin 334 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 576 bin 651 lira 70 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 897 bin 563 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 500 bin 524 lira 27 kuruş aktarıldı.



(Bitti)