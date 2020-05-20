Şans Topu çekildi (2) Şans Topu oyununun 988. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 735 bin 45 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu oyununun 988. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 735 bin 45 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 736 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 555 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 534 kişi 46 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 171 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 54 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 357 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 158 bin 740 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponunun, Muğla'nın Fethiye ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA