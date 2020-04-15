Şans Topu çekildi (2) Şans Topu oyununun 983. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu oyununun 983. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 3 bin 430 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 286 kişi 304 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 278 kişi 47 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 147 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 110 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 240 kişi 4 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 30 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Giresun'un Merkez, Mersin'in Yenişehir ve Batman'ın Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA