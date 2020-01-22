Şans Topu çekildi (2)

22.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:04

Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 939 bin 215 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 54 kişi 1752'şer lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 483'er lira, 4 bilen 3 bin 299 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 639 kişi 25'er lira, 3 bilen 100 bin 460 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 260 kişi 6 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 434 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

Kaynak: AA