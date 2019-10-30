Şans Topu çekildi (2)

30.10.2019 22:40

Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 159'ar lira, 4 artı 1 bilen 203 kişi 601'er lira, 4 bilen 3 bin 43 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 922 kişi 31'er lira, 3 bilen 83 bin 316 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 131 kişi 7 lira, 1 artı 1 bilen 202 bin 128 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

Kaynak: AA