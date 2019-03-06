Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun 925'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 445 bin 782 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 3 bin 267 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 378 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 821 kişi 20 lira 5'er kuruş, 3 bilen 102 bin 997 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 154 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 166 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İzmir'in Bayraklı ve Aksaray'ın merkez ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 797 bin 534 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 84 bin 259 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 605 bin 69 lira 84 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA