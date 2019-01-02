Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 159 bin 686 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 9 kişi 7 bin 97'şer lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 194 kişi 329 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 768 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 398 kişi 19 lira 70'er kuruş, 3 bilen 78 bin 988 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 48 bin 816 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 309 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisi Ankara'nın Çankaya, diğer ikisi ise İstanbul'un Maltepe ve Kütahya'nın Hisarcık ilçelerinden yatırıldı.

Şans oyunun bu haftaki çekilişinde 2 milyon 129 bin 154 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 848 bin 546 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 473 bin 145 lira 43 kuruş aktarılacak.

(Bitti)

Kaynak: AA