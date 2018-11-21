Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 22 kişi, 3 bin 222 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 235 kişi, 301 lira 65'er kuruş; 4 bilen 2 bin 797 kişi, 33 lira 85'er kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 72 kişi, 16 lira 75'er kuruş; 3 bilen 83 bin 94 kişi 4 lira; 2 artı 1 bilen 62 bin 269 kişi, 5 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 301 kişi, 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Ankara'nın Sincan ve Trabzon'un Ortahisar ilçelerinden yatırıldı.

Çekilişte toplam 2 milyon 363 bin 62 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 941 bin 799 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 525 bin 124 lira 90 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)