Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 691 bin 375 lira 15 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 15 kişi 4 bin 609 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 166 kişi 417 lira, 4 bilen 2 bin 610 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 493 kişi 21 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 541 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 233 kişi 6 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 796 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 304 bin 583 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 312 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 512 bin 129 lira 58 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)