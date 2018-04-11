Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 609 bin 988 lira 25 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 4 bin 186 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 411 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 31 kişi 40 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 746 kişi 20 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 100 bin 277 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 77 bin 126 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 263 bin 784 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Üçüncü kez devreden oyunun bu haftaki çekilişinde, 2 milyon 148 bin 653 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 223 bin 174 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 682 bin 112 lira 47 kuruş aktarılacak.

(Bitti)