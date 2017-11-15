Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 257 bin 20 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 2 bin 487 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 294 kişi 262 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 27 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 276 kişi 17 lira 95'er kuruş, 3 bilen 94 bin 605 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 663 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 475 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya, Diyarbakır'ın Ergani ve Bartın'ın Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 570 bin 203 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 24 bin 826 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 571 bin 156 lira 28 kuruş aktarıldı.



(Bitti)