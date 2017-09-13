Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 686 bin 557 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 3 bin 121 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 390 kişi 176 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 410 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 66 kişi 14 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 86 bin 546 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 795 kişi 4 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 716 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yatırıldığı belirlendi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 288 bin 522 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 911 bin 979 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 560 lira 45 kuruş aktarıldı.



(Bitti)