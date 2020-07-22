Şans Topu çekildi Şans Topu oyununun 997'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 527 bin 543 lira 85'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu oyununun 997'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 527 bin 543 lira 85'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 16, 17, 25, 31 ve artı 9 olarak belirlendi.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Ankara'nın Etimesgut ve İzmir'in Bornova ilçeleri ile Bingöl merkezden yatırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA