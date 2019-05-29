Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 27, 31, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA