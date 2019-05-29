Şans Topu çekildi (1)
Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 27, 31, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Kaynak: AA
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