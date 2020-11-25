Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 25 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
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Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 25 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

25.11.2020 10:18 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:21
Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 25 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Şans Topu 3 Eylül Pazartesi çekilişi bekleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları 25 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

25 Kasım 2020 Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı açıldı! Şans Topu çekilişine kısa bir süre kaldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. Şans Topu sonuçları 25 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

25 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 25 Kasım, saat 20.00'de yapılacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.

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