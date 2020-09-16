Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 16 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 16 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Şans Topu 16 Eylül Pazartesi çekilişi bekleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları 16 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 16 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
16.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:42

16 Eylül 2020 Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Şans Topu çekilişine kısa bir süre kaldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. Şans Topu sonuçları 16 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

16 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 16 Eylül, saat 20.00'de yapılacak

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.

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