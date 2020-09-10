Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 10 Eylül: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı! Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Şans Topu 10 Eylül Pazartesi çekilişi bekleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları 10 Eylül: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

10 Eylül 2020 Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Şans Topu çekilişine kısa bir süre kaldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri pazartesi, perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. Şans Topu sonuçları 10 Eylül: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

10 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 10 Eylül, saat 21.30'da yapılacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.