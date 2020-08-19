Şans Topu 19 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şans Topu 19 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Sisal Şans tarafından Şans Topu 19 Ağustos çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen çıktı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? MPİ Şans Topu sonuçları haberimizde.

Şans Topu 19 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
19.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:09

Şans Topu çekilişi Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlendi. Canlı ve noter huzurunda yapılan Sisal Şans, Şans Topu çekilişi 19 Ağustos sonuçlarına göre, kazandıran sayılar 13, 5, 18, 21, 19 + 1 şeklinde belirlendi. Çekiliş sonucu sorgulama ve daha fazlasını derledik.

19 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun yapılan çekilişinde kazanan sayılar 13, 5, 18, 21, 19 + 1 olurken (5+1) şeklinde belirlendi.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.

İlgili Haberler

Şans Topu 12 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Şans Topu 12 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi?
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi?
Milli Piyango sorgulama 2020: 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları canlı yayında açıklanıyor!
Milli Piyango sorgulama 2020: 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları canlı yayında açıklanıyor!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Ekonomi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü 3. Sayfa
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Güncel
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Güncel
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
Borussia Dortmund, Real Madrid'li Reinier'i 2 yıllığına kiraladı
Borussia Dortmund, Real Madrid'li Reinier'i 2 yıllığına kiraladı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Ziya Selçuk Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven İrem Derici Selami Şahin Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Eylül Sabah Serik
Şu an buradasınız: Şans Topu 19 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 20:20:43. #1.14#
title