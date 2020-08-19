Şans Topu 19 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama Sisal Şans tarafından Şans Topu 19 Ağustos çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen çıktı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? MPİ Şans Topu sonuçları haberimizde.

Şans Topu çekilişi Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlendi. Canlı ve noter huzurunda yapılan Sisal Şans, Şans Topu çekilişi 19 Ağustos sonuçlarına göre, kazandıran sayılar 13, 5, 18, 21, 19 + 1 şeklinde belirlendi. Çekiliş sonucu sorgulama ve daha fazlasını derledik.

19 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun yapılan çekilişinde kazanan sayılar 13, 5, 18, 21, 19 + 1 olurken (5+1) şeklinde belirlendi.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.