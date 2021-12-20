Şans'ı İngiltere'ye götürecek

MANİSA (DHA) - MANİSA'ya erkek arkadaşının işi gereği 5 ay önce gelen İngiliz Atlanta Wilster (27), sokakta yaralı bulduğu yavru köpeği sahiplendi. Wilster, 'Şans' ismini verdiği sokak köpeğine pasaport çıkartıp, İngiltere'ye götürmeyi planladığını söyledi.

İngiltere'de yaşayan köpek eğitmeni Atlanta Wilster, at eğitmeni olan erkek arkadaşı Salih Kandemir'in işi gereği 5 ay önce Manisa'ya geldi. Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi'nde yaşayan Wilster, 5 ay önce Muradiye Mahallesi'nde, yaralı ve bitkin haldeki bir yavru köpeği sahiplendi. Aynı zamanda köpek eğitmeni olan Wilster, ilaç verip, yaralarını iyileştirdiği köpeği sağlığına kavuşturdu. Wilster, 'Şans' ismini verdiği köpeğine pasaport çıkartıp, İngiltere'ye sahibi olduğu diğer köpeklerinin yanına götürmeyi planladığını söyledi.