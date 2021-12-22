"Şans" adını verdikleri engelli köpeğe çocukları gibi bakıyorlar

İSTANBUL (AA) - Edirne'de yaşayan Serkan ve Fitnat Şebnem Dağ çifti, bir köyde buldukları engelli köpeğe yürüteç taktırarak hayata bağlanmasını sağladı.

Dağ çifti, yaklaşık 6 ay önce Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde arka ayakları tutmayan yaralı bir köpek olduğu bilgisini aldı.

Bu köye giden çift, "Şans" adını verdikleri köpeği Bir El Bir Nefes Derneği'nin desteğiyle İstanbul Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürerek tedavi ettirdi.

Mucizeler Atölyesi'nin yardımıyla hayvana yürüteç edinen çift, "Şans"ı yeniden hayata bağladı.

Dağ ailesi "çocukları gibi" baktıkları köpekten komşuları rahatsız olmasın diye yaşadıkları lojmandan ayrı müstakil ev kiraladı.

Aile bu evde "Şans" ile 5 köpek ve bir kediye daha bakıyor.

Bir El Bir Nefes Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Fitnat Şebnem Dağ, AA muhabirine, arka ayakları tutmayan bir köpeğin yaşamını zorluklarla sürdürdüğü haberini alınca Oğulpaşa köyüne gittiklerini söyledi.

Köpeğin engelli şekilde hayata tutunmaya çalıştığını gördüklerini belirten Dağ, "Şans kızımız İstanbul Üniversitesinde çeşitli operasyonlar geçirdi, bacaklarına platin takıldı ama maalesef yürümeye başlayamadı. Hayatını bu şekilde engelli olarak sürdürüyor. Şans kızın şansı bizdik, bizim de şansımız Şans kız oldu. Onun sayesinde çok uzun süredir istediğimiz bir bahçeli ev kiraladık." dedi.

Dağ, engelli köpeğe bakmaya başladıktan sonra bahçeli evlerinin kapılarını hayvanlara açtıklarını dile getirerek, "Şans pek çok pati canın hayatını değiştirdi. Ancak engelli bir hayvana bakmak tabii ki zor, her sabah ve akşam ayaklarındaki yaralara pansuman yapıyoruz. O, pansuman sonrası gözlerini kaldırıp gözlerimize baktığında tüm zorluklar o an bitiyor ve içinizi huzur ve sevgi seli kaplıyor." diye konuştu.

Aynı derneğin üyesi Serkan Dağ ise kiraladıkları bahçeli evde hazırladıkları yemeklerle her gün yaklaşık 150 sokak köpeğini doyurduklarını anlattı.

Ceza infaz memuru olduğunu belirten Dağ, "Sağ olsun Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Şahin de kurumda kalan yemek ve ekmekleri sokak hayvanlarını beslememiz için almamıza yardımcı oluyor. Onun sayesinde birçok cana dokunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin yönetim kurulu başkanı Yağmur Islattı Aydın da "Şans" gibi birçok hayvana yardım ettiklerini söyledi.

"Şans"ın bir ailenin ve sokak hayvanlarının hayatını değiştirdiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Dağ ailesini tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyoruz. Öte yandan pandemi süreci hem insanlar hem de hayvanlar için zorlu geçti. Çok sayıda köpek ve kediyi sokağa bıraktılar. Salgının hayvanlardan bulaştığına dair bir gerçek yok, lütfen daha duyarlı olalım. Şans'a nasıl el uzatıldıysa çevremizdeki hayvanlara da elimizi uzatalım."