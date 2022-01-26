Sanofi Türkiye Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Cherif Omar oldu

Sanofi'de daha önce Mısır, Sudan ve Eritre Tüketici Sağlığı Genel Müdürü olarak görev yapan Cherif Omar, Sanofi Türkiye Tüketici Sağlığı Genel Müdürü olarak atandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, İskenderiye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Cherif Omar, Arap Bilim, Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisi'nde işletme alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 2004 yılında hızlı tüketim ürünleri sektöründe başlayan Omar, bu alanda pazarlama müdürü, ticari kategori müdürü ve marka müdürü gibi çeşitli roller üstlendi. 2012 yılında ilaç sektörüne geçiş yapan Omar, Novartis Tüketici Sağlığı İş Birimi'nde Afrika ve Yakın Doğu Bölgesi'nin pazarlama direktörü olarak görev yaptı.

Sanofi'deki kariyer yolculuğuna 2014 yılında başlayan Cherif Omar, Sanofi Mısır Tüketici Sağlığı İş Birimi Direktörü olarak görev aldı. Ocak 2017'de ise Mısır, Sudan ve Eritre'ye Tüketici Sağlığı Genel Müdürü olarak atandı.

Cherif Omar, yeni görevinde Sanofi Türkiye'nin tüketici sağlığı ekibine liderlik edecek.