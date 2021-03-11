Sanofi'nin Girişimcilik Programı 'PharmUp'ta yeni dönem başlıyor

Sanofi, Girişimcilik Programı PharmUp'ın ikinci döneminin başladığını açıkladı.

Sanofi'den yapılan açıklamada, Endeavor iş birliğinde gerçekleşecek yeni dönem takvimine göre, başvuruların 10 Nisan 2021 tarihine kadar www.sanofi.com.tr üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Yeni dönemin kategorilerinin Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık dikeyinde çalışan, ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu programda seçilecek girişimler için mentorluk desteği ve eğitimler içeren 3 aylık hızlandırma dönemi başlayacak. Bu dönem sonrasında ürünlerini olgunlaştıran startuplar Temmuz ayında gerçekleştirilecek programın final gününde (Demo Day) sektörün önde gelen isimlerine projelerini tanıtma şansı bulurken somut çözümü olan projelere Sanofi ile iş birliği fırsatı sunulacak."

İlk dönem başarıyla tamamlanmıştı

Açıklamada, PharmUp'ın ilk yılında hızlandırma programına katılmaya hak kazanan 5 girişimcinin, 5 aylık bir sürede çalışma ve hazırlıklarını tamamladığı hatırlatıldı.

Demo Day etkinliğinde sunumların ardından jüri üyeleri tarafından belirlenen PharmUp birincisinin, hastane enfeksiyonlarının erken evrede ve hızlı tanısı için hasta başı enfeksiyon tanı cihazı geliştiren Aksense olduğu aktarılan açıklamada, Aksense'nin, özellikleriyle dünyada bir ilk olma özelliği de taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Jüri Özel Ödülü'nü ise dijital verilerin DNA'da şifrelenmesi, arşivlenmesi ve pratik geri okunmasına yönelik platform teknolojisi geliştiren HiDNA'nın aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan