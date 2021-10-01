Sanofi Girişimcilik Programı PharmUp'ın 2'nci dönemi tamamlandı

Sanofi'nin PharmUp Girişimcilik Programı'nın 2'nci dönemi Demo Day ile sona ererken, programın yeni döneminde jüri üyeleri tarafından en çok beğenilen girişimler açıklandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre şirketin girişimcilik programı PharmUp'ın 2'nci dönemi Endeavor iş birliğinde gerçekleşti. Programın yeni döneminde jüri üyeleri tarafından en çok beğenilen girişimler, Demo Day'de açıklandı.

Bu yılın konu başlıkları, "Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları)", "Medikal Eğitim ve İletişim Araçları", "Sağlıklı Yaşam Çözümleri", "Dijital Sağlık ve Teletıp", "Veri Yönetimi ve Analitiği", "Kurumsal Dijital Dönüşüm" olarak belirlenen PharmUp'ta, altı girişimci programa katılmaya hak kazanmış ve mentörlük desteği ile eğitimler içeren 3 aylık bir hızlandırma dönemine katılmıştı.

Dönem sonunda ürünlerini olgunlaştırma şansı bulan girişimlerden Oruba; TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Başkanı Cem Öztürk, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ve Start-up Mentörü/Danışmanı Ozan Sönmez tarafından oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda PharmUp'ın 2'nci dönem birincisi oldu.

Jüri üyeleri oyları ile programın ikincisi Gene2infove üçüncüsü Avokadio seçildi.

"Sağlık alanında fark ve katma değer yaratacak projelere ulaşıp destek olabilmek bizlere gurur veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Başkanı Cem Öztürk, 64 yıldır Türkiye'nin sağlıklı geleceği için çalışan ve inovasyona büyük önem veren yenilikçi bir ilaç şirketi olarak sektörü daha ileriye taşıma potansiyeline sahip girişimlere katkı sağlamayı çok önemsediklerini belirtti.

Bu doğrultuda başlattıkları girişimcilik programı PharmUp'ın bu yıl ikinci dönemini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Pandemi ile birlikte önemi daha da artan sektörümüzde sağlık alanında fark ve katma değer yaratacak projelere ulaşıp destek olabilmek bizlere gurur veriyor. Bu yıl da öncelikle birbirinden değerli girişimler arasında seçilen altı girişimcimizi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz üç aylık sürede fikirlerini olgunlaştırmak için hızlandırma programımıza katılan girişimcilerimiz içinden seçilen Oruba kurucusu Utku Uluşahin'i de gönülden kutluyorum. Oruba, robotik süreç otomasyonu ile operatörsüz çalışabilen Point Of Care (hasta başında) test cihazları geliştiren bir sağlık teknoloji firmasıdır. Bu girişimimizin sağlık sektörüne sunacağı katma değerde payımızın olması Sanofi olarak bizler için çok değerli."

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de, "Endeavor olarak her sektörden girişimciye destek sağlıyoruz. Bu noktada Sanofi gibi ortak hedefler paylaştığımız bir partnerle yol almak bizim için büyük bir şans ve çok güzel bir deneyim. PharmUp bu sene sona erse de girişimcilerle çıktığımız yol uzun ve heyecanlı bir süreç, onlara desteğimiz her zaman devam ediyor." ifadelerini kullandı.