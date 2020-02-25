Sanofi'den sağlık alanındaki start-up'lara destek

25.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:58

Sanofi, VivaTech 2020 Paris'te sağlık alanında fark yaratacak fikir ve proje sahiplerini dünyanın en iyi yatırımcıları, şirketleri ve teknoloji liderleriyle bir araya getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi Türkiye sağlık alanında fark yaratan start-up'ları desteklemek için başlattığı Pharm-Up programının ardından şimdi de start-up'lara global girişimcilik etkinliği VivaTech'te girişimcilik ekosisteminin önde gelen oyuncuları ile bir araya gelme fırsatı sunuyor.

Sanofi'nin sponsorları arasında yer aldığı ve 11-13 Haziran'da Paris'te düzenlenecek VivaTech'te dünya çapındaki şirketler ve yatırımcılar start-up'larla buluşacak.

Global ölçekte Sanofi tarafından seçilen start-up'lar VivaTech 2020'ye davet edilecek. Bu start-up'lara, Vivatech'e ücretsiz giriş hakkı, girişimlerini uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı ve mentorluk desteği sağlanacak.

Başvurular 7 kategoride değerlendirilecek

Başvurular 7 kategoride değerlendirilecek. Söz konusu kategoriler şöyle:

"İlaç kullanımını hasta yaşamlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek enjekte edilebilir biyolojik ürünlerle tedavi sonuçlarını nasıl en üst düzeye çıkarabiliriz? Sağlık meslek mensupları ve tıbbi tanıtım sorumluları arasındaki iletişim ağını nasıl geliştirebiliriz? Daha sağlıklı bir dünya için aşı kapsamını nasıl artırabiliriz? Kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri geliştirebilmek için tüketici duygu ve davranışlarını nasıl daha iyi anlayabiliriz? Klinik araştırmaları hastaların yaşam alanlarına nasıl dahil edebiliriz? Multipl Miyelom için tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta deneyimini gerçek zamanlı ve sağlıklı bir biçimde nasıl resmedebiliriz? İş ve pazarlama içgörülerinin oluşturulması için makine öğrenmesini nasıl geliştirebiliriz?"

Fikirleri, değerlendirme komitesine sunma fırsatı

Etkinlik sırasında, seçilen start-up'lar teknolojilerini Sanofi standında sergileme, iş çözümlerini Sanofi'nin üst düzey yöneticileri ve önemli paydaşlarından oluşan bir değerlendirme komitesine sunma ve sohbet etme fırsatlarına sahip olacak. Sanofi'nin ilgili iş bölümünden yetkililer, ortaklık fırsatlarını belirlemek ve bir büyüme stratejisi oluşturmak için onlara rehberlik edecek.

Vivatech'e katılım için başvurular ücretsiz olup 28 Şubat'ta sona erecek. İnovasyonu sağlık çözümlerine dönüştürecek fikirleri olan girişimler, 7 farklı kategoride "https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/sanofi" linkinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA