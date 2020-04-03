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Sanofi Pasteur, Koronavirüs, Ekonomi

Sanofi'den Covid-19'a karşı aşıda yeni iş birliği

Sanofi, Covid-19'a karşı yeni bir aşı adayı geliştirme çalışmaları kapsamında ikinci bir iş birliğine gidiyor.

03.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:18
Sanofi'den Covid-19'a karşı aşıda yeni iş birliği

Sanofi, Covid-19'a karşı yeni bir aşı adayı geliştirme çalışmaları kapsamında ikinci bir iş birliğine gidiyor.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Covid-19'a karşı aşı adayı geliştirmek için Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile de çalışmalara başladığını Şubat 2020'de duyuran şirket; Covid-19'a karşı protein bazlı rekombinant bir aşı adayı geliştirmeye başlamıştı.

Şimdi ise, Sanofi'nin aşılar konusunda uzman global iş birimi Sanofi Pasteur ve klinik evrede mesajcı RNA (mRNA) tedavileri üzerine çalışan Translate Bio (NASDAQ: TBIO), COVID-19'a karşı yeni bir mRNA aşısı geliştirmek için iş birliği yapacak.

Yeni çalışmada, çoklu mRNA yapıları üretimine başlayan Translate Bio'nun mRNA platformu birden çok SARS-CoV-2 aşısı adaylarını keşfetmek, tasarlamak ve üretmek için kullanılacak. Sanofi de bu iş birliği çerçevesinde potansiyel barındıran bu aşı adaylarını geliştirme aşamasına getirmek için aşılar alanındaki kapsamlı uzmanlığını ve dış araştırma ağlarının desteğini ortaya koyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Global Aşılar İş Birimi Başkanı David Loew, "Covid-19'un yarattığı halk sağlığı kriziyle, tedavileri test ederek ve farklı platformlarda iki aşı üzerinde çalışarak birçok koldan mücadele ettiklerini belirterek, "Ne kadar çok yaklaşım denersek, hedefe ulaşma olasılığımızın o kadar artacağına inanıyoruz. Bugüne kadarki iş birliğimizde yaşadığımız deneyim ile Translate Bio'nun yeteri kadar kurulu üretim kapasitesine sahip olan mRNA platformunun aşılara yönelik muhtemel güçlü talebi karşılamamıza yardımcı olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan da hiç kimsenin aşıyla korunabilir hastalıklardan zarar görmediği bir dünya vizyonuyla çalışan Sanofi Pasteur, bugün dünyada sadece insan aşılarına odaklanmış en büyük şirket durumunda olduğunu kaydederek, "Covid-19 salgını, bulaşıcı hastalıkları önlemede aşılamanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçen aylarda Covid-19'a karşı aşı geliştirme yolunda BARDA ile Rekombinant DNA temelli bir aşı geliştirmek için iş birliğine gittiğimizi duyurmuştuk. Şimdi de Translate Bio ile mRNA aşısı geliştirmek üzere yine çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde etkin bir çözüme ulaşma çabamızı iki farklı yaklaşım için de paralel olarak ilerleyecek şekilde yaptığımız ortaklıklarla güçlendiriyoruz. 130 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Translate Bio CEO'su Ronald Renaud ise Translate Bio ve Sanofi Pasteur ekiplerinin mRNA aşısı konusunda devam eden iş birliği kapsamında, birçok bulaşıcı hastalık hedefine karşı yüz güldürücü klinik öncesi veriler elde ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hem önceki çalışmalarımız hem de Covid-19 araştırmalarında güç birliği yapmamız, karşımızdaki halk sağlığı tehdidiyle mücadelede güçlü bir temel oluşturacaktır. Covid-19 ile mücadelede birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, Translate Bio'nun yenilikçi mRNA platformunun yanı sıra Sanofi'nin aşı alanındaki uzmanlığını ve devam eden Covid-19 araştırmasını bir araya getirerek yeni bir mRNA aşısını hızla klinik aşamaya taşımayı hedeflemektedir."

Translate Bio, Sanofi'nin Global Aşılar İş Kolu olan Sanofi Pasteur Inc. ile beşe kadar bulaşıcı hastalık patojeni için mRNA aşıları geliştirmek amacıyla 2018'de bir işbirliği başlatarak, münhasır lisans anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre şirketler, üç yıllık araştırma dönemi boyunca mRNA aşılarını ve mRNA aşısı platformunu geliştirmek için ortaklaşa araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Translate Bio ve Sanofi Pasteur, birden çok hedefte mRNA ve LNP formülasyonlarının taranması, optimizasyonu ve üretimi dahil olmak üzere klinik öncesi aşı programlarını geliştirme alanında birçok ilerleme kaydetti.

Translate Bio, klinik evrede mRNA tedavileri platformunu kullanarak 100 gramlık tek bir seriden oluşan üretim yapabiliyor. Sözleşmeli bir üretici ortak ile ayda en az 250 gramlık iki seri üretebilecek, özel bir üretim alanı oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Nihai doza bağlı olarak, Translate Bio'nun mRNA platformu, gelecekte salgınlar sebebiyle yaşanacak talebi karşılama konusunda büyük ümit vadediyor.

Kaynak: AA

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