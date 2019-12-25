Sanofi'de yeni atama

25.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:14

Sanofi Türkiye'nin Ülke Tedarik Zinciri Müdürü Murat Kıllı, Sanofi Almanya'nın Ticari Operasyonlar ve Gelir Yönetimi Direktörlüğü pozisyonuna atandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Lisans ve Yüksek Lisans derecesine sahip olan Kıllı, profesyonel kariyerine 2000 yılında Sanofi'de Onkoloji alanında Tıbbi Tanıtım Sorumlusu olarak başladı.

Daha sonra Ankara ve İzmir'de çeşitli gruplarda bölge müdürlüğü yapan Kıllı, 2013 yılında Ulusal Kilit Üniteler Müdürü görevine atandı. Kıllı, 2014 yılından bugüne dek Ülke Tedarik Zinciri Müdürü görevini üstlenmekteydi.



Murat Kıllı, gelecek dönemde Sanofi Almanya'da Gelir Yönetimi, Kilit Ünite Yönetimi ve Yeni Ticari Modeller ekiplerine liderlik edecek.

Kaynak: AA