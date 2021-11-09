Sanofi'de üst düzey atama

Sanofi Türkiye, Levant ve İran İnsan Kaynakları Direktörü Margaret Howson oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi Türkiye, Levant ve İran İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Margaret Howson atandı.

16 yıldır Sanofi bünyesinde farklı coğrafyalarda ve çeşitli kademelerde görev yapan Howson; son 4 yıldır Sanofi grubunun körfez ülkeleri İnsan Kaynakları Direktörü olarak; Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın İK yönetiminden sorumluydu.

1994 yılında iş hayatına adım atan ve çeşitli şirketlerde insan kaynakları direktörlüğü yapan Margaret Howson, 2005 yılında Sanofi bünyesine katıldı. 2010-2012 yılları arasında şirketin Endüstriyel Operasyonlar biriminde altı Avrupa ülkesinden sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı. 2012 yılında Sanofi İngiltere ve İrlanda'nın İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne atanan Howson, bu görevinde insan kaynakları stratejisinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olarak; yetenek yönetimi, performans uygulamaları gibi konularda kurumsal İK politikalarının ve prosedürlerinin uygulanmasına öncülük etti.

Alanındaki geniş tecrübesi ile Margaret Howson, kasım ayı itibariyle Sanofi Türkiye, Levant ve İran'ın tüm insan kaynakları süreçleri ve yönetiminden sorumlu olacak.

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