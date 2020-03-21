Sanofi: Covid-19'un tedavisinde etkili olan sıtma ilacımız Plaquenil'i ulusal çapta test edeceğiz
Fransa’nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının Covid-19 hastalığını tedavisinde başarılı olduğunu test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump ise, bu ilacın kullanıma hazır olduğunu açıkladı
21.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:14
Fransa'nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının Covid-19 hastalığının tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu.
Özellikle romatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokinin (ticari ismiyle Plaquenil) Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda yeni tip koronavirüs enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu gözlemlendi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com