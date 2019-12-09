: Sanna Marin: Dünyanın en genç başbakanı kimdir?

09.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:06

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçilerek, Haziran ayında kurulan koalisyon hükümetinin başına geçen 34 yaşındaki Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu.

Marin, Başbakan Antti Rinne'nin hem başbakanlık hem de Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından yapılan parti kurultayındaki seçimi kazandı. Marin'in bu hafta içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Finlandiya'da Nisan ayındaki seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin önderliğinde Haziran ayında kurulan merkez-sol koalisyonda yer alan beş partinin tamamının liderlik koltuğunda kadınlar oturuyor. Marin de dahil olmak üzere koalisyonu oluşturan beş partinin dördünün yaşı 35'in altında.

Koalisyonda yer alan Sol İttifak'ın lideri Li Anderson ve Merkez Parti'nin lideri Katri Kulmuni 32; Yeşil Lig'in lideri Maria Ohisalo da 34 yaşında. Koalisyon bir diğer üyesi olan İsveç Halk Partisi'nin başında ise 55 yaşındaki Anna-Maja Henriksson bulunuyor.

Marin, yaşıyla ilgili sorulara, "Hiçbir zaman yaşımı ya da cinsiyetimi düşünerek hareket etmedim. Benim için önemli olan hala siyasete atılma nedenlerim ve seçmenin son seçimlerde bize duyduğu güven" yanıtını veriyor.

Marin, dünyanın en genç devlet ve hükümet başkanları arasında yer alıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 34; Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk da 35 yaşında. Şu anda 35 yaşında olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da 2011 yılında 30 yaşında devlet başkanı olmuştu.

Marin'in yaşam öyküsü nasıl?

Marin'in yaşı ve 22 aylık bir kızının olması, basında 2017 yılındayken 37 yaşında başbakan olan Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern'e benzetiliyor.

Finlandiyalı televizyon kanalı YLE'nin haberine göre, Marin babasız bir ailede, annesi tarafından büyütüldü ve ailesinde üniversiteye eğitimi alan ilk kişi oldu.

2012 yılında 27 yaşındayken memleketi Tampere kentinde Belediye Meclis Başkanlığı'na seçildi ve Sosyal Demokrat Parti içerisinde hızlı yükselişi başladı.

2015 yılında milletvekili seçildi.

Marin'in liderlik vasıfları Ocak ayında önemli bir sınav verdi. Partinin lideri ve başbakan Rinne'nin sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden geçici olarak ayrılmasının ardında partinin seçim kampanyasını da Marin yürüttü.

Partinin Nisan ayındaki seçimlerden galip çıkmasının ardından Haziran ayında kurulan hükümette Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı görevine getirildi.

Marin, Finlandiya'nın üçüncü kadın başbakanı. Finlandiya ayrıca, bu ay sonuna kadar Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürütüyor.

Marin'in hangi politikaları uygulaması bekleniyor?

Koalisyonun Haziran ayında kurulduğu sırada hükümet programı üzerinde uzlaşmış olması nedeniyle hükümet politikalarında büyük bir değişiklik olması beklenmiyor.

Sosyal Demokratlar, Nisan ayındaki seçimleri Finlandiya'yı resesyondan çıkarmak için Merkez Parti tarafından uygulamaya konulan kemer sıkma politikalarını sona erdirme vaadiyle kazanmıştı.

Başbakan Rinne, yüzlerce posta çalışanının maaşlarını düşürme planları sonrası ulus çapında yapılan grevler nedeniyle istifa etmişti. Koalisyon ortağı Merkez Parti, Rinne'ye güven duymadıklarını açıklamıştı.

Ancak, parti kurultayındaki seçimi az bir farkla kazanan Marin, bazı şeylerin değişeceği sinyalini veriyor:

"Güveni yeniden tahsis etmek için yapacak çok işimiz var. Hükümetin gideceği yol kolay olmayacak. Ancak sorun değil, kendini ispatlamış bir kişiyim."

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