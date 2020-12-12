Şanlıurfasporlu 14 futbolcunun testi pozitif çıktı, maç ertelendi

Misli.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da 14 futbolcu ile 4 tesis personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yarın oynanacak Kocaelispor maçı ertelendi.

Misli.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da 14 futbolcu ile 4 tesis personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yarın oynanacak Kocaelispor maçı ertelendi.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, sarı-yeşilli takımın rutin yapılan testlerinin sonuçlandığını belirtti. Yetim, 14 futbolcu ile 4 tesis personelinin sonuçların pozitif çıktığını belirterek şöyle dedi:

"Şanlıurfaspor kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 14 futbolcumuz ile 4 tesis personelimizin test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ile diğer personellerimiz karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcularımızın tedavilerine başlandı. Yarın oynanacak olan Şanlıurfa-Kocaelispor karşılaşması futbolcularımızın Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka oynama sayısının altına düştüğü için ileri bir tarihe ertelendi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL