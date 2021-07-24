Şanlıurfaspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Şanlıurfaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Şanlıurfaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon öncesi Bolu'da kampa girdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon öncesi Bolu'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Gürses Kılıç yönetimindeki ilk antrenmana, tüm oyuncular katıldı.

Gürses, sezon öncesi kampın hayırlı olmasını dileyerek, sakatlıkların olmadığı başarılı bir sezon geçirmek istediklerini kaydetti.

Şanlıurfaspor Başkan Vekili Ahmet Kayral ise yeni sezon için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, amaçlarının bu sene şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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