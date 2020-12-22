Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

22.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:37
Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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