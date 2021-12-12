Şanlıurfaspor: 0-0

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Birtan Yavuz (xx), Tolga Atasoy (xx)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra geçen hafta Karacabey Belediyespor'a yenilerek Play-Off hattını yakalama fırsatını tepen Uşakspor, grubun güçlü ekiplerinden Şanlıurfaspor'la yenişemedi: 0-0. Uşak 1 Eylül Stadı'nda girdikleri pozisyonları harcayan iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu skorla Şanlıurfaspor 22 puanla averajla Play-Off'un dışında kalırken, Uşakspor da puanını 20'ye çıkardı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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