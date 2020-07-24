Şanlıurfalılara ceza yağdı
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Şanlıurfalılara ceza yağdı

Şanlıurfalılara ceza yağdı Koronavirüs pozitif vakalarının en yüksek olduğu iller arasında yer almaya başlayan Şanlıurfa'da Emniyet personelleri denetimleri sıklaştırarak maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

24.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:21

Şanlıurfalılara ceza yağdı

ŞANLIURFA - Koronavirüs pozitif vakalarının en yüksek olduğu iller arasında yer almaya başlayan Şanlıurfa'da Emniyet personelleri denetimleri sıklaştırarak maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

İl genelinde Temmuz ayı içerisindeki 23 günde 1 milyon 364 bin 12 TL idari para cezası uygulandı. Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik hükümetin ve bakanlıkların aldığı tedbir kararlarının uygulandığı Şanlıurfa'daki tüm ilçelerde maske, sosyal mesafe ve işyeri denetimleri aralıksız devam ediyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu çarşı merkezleri ve kırsal alanlarda devriye gezen ekipler, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, maske takılması ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi yönünde anons yapıyor. Maske takmayanlara 900 TL para cezasının uygulandığı Şanlıurfa'da Temmuz ayı içerisinde 3 bin 668 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Şanlıurfalılara ceza yağdı

Kaynak: İHA

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